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Скрипченко Леонтий Яковлев

Из справочника
Исповедная Роспись с.Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
ФИО
Скрипченко Леонтий Яковлев
Пол
муж
Возраст (лет)
21
Год рождения вычисленный
1821
Родственная связь
Сын главы [1]
Номер семьи
158
Номер в семье
4
Сословие
Козаки
Дата переписи
1842
Губерния
Полтавская
Уезд
Пирятинский
Волость
Антоновская
Место
с. Антоновка
Место события
с. Антоновка, Антоновская вол., Пирятинский у., Полтавская губ.
Архивный код
ГАПО (Полтава): ф.801, оп.1, д.4390, лист: 32а
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с. Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
Номер семьи: 158
01 | Скрипченко Яков Стефанов: 41 год | Козаки - глава |
02 | Скрипченко Татияна Корнилиева: 40 лет | Козаки - Жена главы [1] |
03 | Скрипченко Меркурий Яковлев: 4 года | Козаки - Сын главы [1] |
04 | Скрипченко Леонтий Яковлев: 21 год | Козаки - Сын главы [1] |
05 | Скрипченко Мария Андреева: 20 лет | Козаки - Жена Леонтия [4] |
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Индексация данных проведена Никитой Харченко

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