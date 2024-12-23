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Борисенко Василий Антонов

Из справочника
Исповедная Роспись с.Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
ФИО
Борисенко Василий Антонов
Пол
муж
Возраст (лет)
36
Год рождения вычисленный
1806
Родственная связь
глава
Номер семьи
157
Номер в семье
1
Сословие
Козаки
Дата переписи
1842
Губерния
Полтавская
Уезд
Пирятинский
Волость
Антоновская
Место
с. Антоновка
Место события
с. Антоновка, Антоновская вол., Пирятинский у., Полтавская губ.
Архивный код
ГАПО (Полтава): ф.801, оп.1, д.4390, лист: 32а
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с. Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
Номер семьи: 157
01 | Борисенко Василий Антонов: 36 лет | Козаки - глава |
02 | Борисенко Анна Федорова: 34 года | Козаки - Жена главы [1] |
03 | Борисенко Иосиф Василиев: 17 лет | Козаки - Сын главы [1] |
04 | Борисенко Михаил Василиев: 14 лет | Козаки - Сын главы [1] |
05 | Борисенко Евдокия Василиева: 11 лет | Козаки - Дочь главы [1] |
06 | Борисенко Игнат Василиев: 9 лет | Козаки - Сын главы [1] |
07 | Борисенко Роман Василиев: 7 лет | Козаки - Сын главы [1] |
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Индексация данных проведена Никитой Харченко

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