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Михайловска Елена Трофимова

Из справочника
Исповедная Роспись с.Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
ФИО
Михайловска Елена Трофимова
Пол
жен
Возраст (лет)
34
Год рождения вычисленный
1808
Родственная связь
глава
Номер семьи
155б
Номер в семье
1
Сословие
Козаки
Дата переписи
1842
Губерния
Полтавская
Уезд
Пирятинский
Волость
Антоновская
Место
с. Антоновка
Место события
с. Антоновка, Антоновская вол., Пирятинский у., Полтавская губ.
Архивный код
ГАПО (Полтава): ф.801, оп.1, д.4390, лист: 32 об.
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с. Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
Номер семьи: 155б
01 | Михайловска Елена Трофимова: 34 года | Козаки - глава |
02 | Михайловска Марфа: 12 лет | Козаки - Дочь главы [1] |
03 | Михайловский Феодор: 10 лет | Козаки - Сын главы [1] |
Комментарий наборщика
Вдова
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко

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