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Онокало Пелагия

Из справочника
Исповедная Роспись с.Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
ФИО
Онокало Пелагия
Пол
жен
Возраст (лет)
21
Год рождения вычисленный
1821
Родственная связь
Дочь главы [1]
Номер семьи
154б
Номер в семье
2
Сословие
Козаки
Дата переписи
1842
Губерния
Полтавская
Уезд
Пирятинский
Волость
Антоновская
Место
с. Антоновка
Место события
с. Антоновка, Антоновская вол., Пирятинский у., Полтавская губ.
Архивный код
ГАПО (Полтава): ф.801, оп.1, д.4390, лист: 32 об.
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с. Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
Номер семьи: 154б
01 | Опокалова Анна Михайлова: 49 лет | Козаки - глава |
02 | Онокало Пелагия: 21 год | Козаки - Дочь главы [1] |
03 | Онокало Михаил: 13 лет | Козаки - Сын главы [1] |
04 | Онокало Димитрий: 11 лет | Козаки - Сын главы [1] |
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко

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