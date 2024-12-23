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Онокало Мария Евстафиева

Из справочника
Исповедная Роспись с.Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
ФИО
Онокало Мария Евстафиева
Пол
жен
Возраст (лет)
12
Год рождения вычисленный
1830
Родственная связь
Дочь главы [1]
Номер семьи
154а
Номер в семье
3
Сословие
Козаки
Дата переписи
1842
Губерния
Полтавская
Уезд
Пирятинский
Волость
Антоновская
Место
с. Антоновка
Место события
с. Антоновка, Антоновская вол., Пирятинский у., Полтавская губ.
Архивный код
ГАПО (Полтава): ф.801, оп.1, д.4390, лист: 32 об.
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с. Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
Номер семьи: 154а
01 | Онокало Евстафий Онисимов: 37 лет | Козаки - глава |
02 | Онокало Евфросиния Михайлова: 35 лет | Козаки - Жена главы [1] |
03 | Онокало Мария Евстафиева: 12 лет | Козаки - Дочь главы [1] |
04 | Онокало Иван Евстафиев: 11 лет | Козаки - Сын главы [1] |
05 | Онокало Аккилина Евстафиева: 9 лет | Козаки - Дочь главы [1] |
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Индексация данных проведена Никитой Харченко

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