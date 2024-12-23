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Опокалова Елисавета Емелианова

Из справочника
Исповедная Роспись с.Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
ФИО
Опокалова Елисавета Емелианова
Пол
жен
Возраст (лет)
38
Год рождения вычисленный
1804
Родственная связь
глава
Номер семьи
153а
Номер в семье
1
Сословие
Козаки
Дата переписи
1842
Губерния
Полтавская
Уезд
Пирятинский
Волость
Антоновская
Место
с. Антоновка
Место события
с. Антоновка, Антоновская вол., Пирятинский у., Полтавская губ.
Архивный код
ГАПО (Полтава): ф.801, оп.1, д.4390, лист: 32
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с. Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
Номер семьи: 153а
01 | Опокалова Елисавета Емелианова: 38 лет | Козаки - глава |
02 | Онокало Петр: 18 лет | Козаки - Сын главы [1] |
03 | Онокало Параскева: 15 лет | Козаки - Дочь главы [1] |
04 | Онокало Никита: 12 лет | Козаки - Сын главы [1] |
Комментарий наборщика
Вдова
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко

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