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Ребрик Григорий Игнатов

Из справочника
Исповедная Роспись с.Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
ФИО
Ребрик Григорий Игнатов
Пол
муж
Возраст (лет)
30
Год рождения вычисленный
1812
Родственная связь
глава
Номер семьи
151
Номер в семье
1
Сословие
Козаки
Дата переписи
1842
Губерния
Полтавская
Уезд
Пирятинский
Волость
Антоновская
Место
с. Антоновка
Место события
с. Антоновка, Антоновская вол., Пирятинский у., Полтавская губ.
Архивный код
ГАПО (Полтава): ф.801, оп.1, д.4390, лист: 31 об.
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с. Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
Номер семьи: 151
01 | Ребрик Григорий Игнатов: 30 лет | Козаки - глава |
02 | Ребрик Марина Николаева: 27 лет | Козаки - Жена главы [1] |
03 | Ребрик Григорий Григориев: 8 лет | Козаки - Сын главы [1] |
04 | Ребрик Ирина Григориева: 6 лет | Козаки - Дочь главы [1] |
05 | Ребрик Феврония Григориева: 4 года | Козаки - Дочь главы [1] |
06 | Ребрик Феодот Григориев: 2 года | Козаки - Сын главы [1] |
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Индексация данных проведена Никитой Харченко

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