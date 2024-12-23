Ширай Стефанида Космина
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Исповедная Роспись с.Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
- ФИО
- Ширай Стефанида Космина
- Пол
- жен
- Возраст (лет)
- 34
- Год рождения вычисленный
- 1808
- Родственная связь
- Жена главы [1]
- Номер семьи
- 149а
- Номер в семье
- 2
- Сословие
- Козаки
- Дата переписи
- 1842
- Губерния
- Полтавская
- Уезд
- Пирятинский
- Волость
- Антоновская
- Место
- с. Антоновка
- Место события
- с. Антоновка, Антоновская вол., Пирятинский у., Полтавская губ.
- Архивный код
- ГАПО (Полтава): ф.801, оп.1, д.4390, лист: 31
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Исповедная Роспись с. Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
Номер семьи: 149а
01 | Ширай Кондрат Григориев: 38 лет | Козаки - глава |
02 | Ширай Стефанида Космина: 34 года | Козаки - Жена главы [1] |
03 | Ширай Елена Кондратова: 10 лет | Козаки - Дочь главы [1] |
04 | Ширай Анастасия Кондратова: 8 лет | Козаки - Дочь главы [1] |
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- Индексация данных проведена Никитой Харченко
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