Якименко Даниил Емелианов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЯкименко Даниил Емелианов

Якименко Даниил Емелианов

Из справочника
Исповедная Роспись с.Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
ФИО
Якименко Даниил Емелианов
Пол
муж
Возраст (лет)
62
Год рождения вычисленный
1780
Родственная связь
Не указано
Номер семьи
149
Номер в семье
6
Сословие
Козаки
Дата переписи
1842
Губерния
Полтавская
Уезд
Пирятинский
Волость
Антоновская
Место
с. Антоновка
Место события
с. Антоновка, Антоновская вол., Пирятинский у., Полтавская губ.
Архивный код
ГАПО (Полтава): ф.801, оп.1, д.4390, лист: 31
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с. Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
Номер семьи: 149
01 | Якименко Петр Василиев: 54 года | Козаки - глава |
02 | Якименко Александра Андреева: 51 год | Козаки - Жена главы [1] |
03 | Якименко Матрона Петрова: 18 лет | Козаки - Дочь главы [1] |
04 | Якименко Андрей Петров: 21 год | Козаки - Сын главы [1] |
05 | Якименко Анна Петрова: 25 лет | Козаки - Жена Андрея [4] |
06 | Якименко Даниил Емелианов: 62 года | Козаки - Не указано |
07 | Якименко Мария Даниилова: 25 лет | Козаки - Дочь Даниила [6] |
Комментарий наборщика
Вдовец
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.