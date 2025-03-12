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Сиромолот Елена Зеновиева

Из справочника
Исповедная роспись с. Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
ФИО
Сиромолот Елена Зеновиева
Пол
жен
Возраст (лет)
36
Год рождения вычисленный
1806
Родственная связь
Жена главы [1]
Номер семьи
148
Номер в семье
2
Сословие
Козаки
Дата переписи
1842
Губерния
Полтавская
Уезд
Пирятинский
Волость
Антоновская
Место
с. Антоновка
Место события
с. Антоновка, Антоновская вол., Пирятинский у., Полтавская губ.
Архивный код
ГАПО (Полтава): ф.801, оп.1, д.4390, лист: 30 об.
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с. Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
Номер семьи: 148
01 | Сиромолот Андрей Петров: 39 лет | Козаки - глава |
02 | Сиромолот Елена Зеновиева: 36 лет | Козаки - Жена главы [1] |
03 | Сиромолот Евдоким Андреев: 16 лет | Козаки - Сын главы [1] |
04 | Сиромолот Симеон Андреев: 13 лет | Козаки - Сын главы [1] |
05 | Сиромолот Мария Андреева: 9 лет | Козаки - Дочь главы [1] |
06 | Сиромолот Дамиан Андреев: 7 лет | Козаки - Сын главы [1] |
07 | Сиромолот Марина Андреева: 2 года | Козаки - Дочь главы [1] |
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко

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