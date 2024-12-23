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Сиромолот Евдокия Петрова

Из справочника
Исповедная Роспись с.Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
ФИО
Сиромолот Евдокия Петрова
Пол
жен
Возраст (лет)
7
Год рождения вычисленный
1835
Родственная связь
Дочь главы [1]
Номер семьи
147
Номер в семье
4
Сословие
Козаки
Дата переписи
1842
Губерния
Полтавская
Уезд
Пирятинский
Волость
Антоновская
Место
с. Антоновка
Место события
с. Антоновка, Антоновская вол., Пирятинский у., Полтавская губ.
Архивный код
ГАПО (Полтава): ф.801, оп.1, д.4390, лист: 30 об.
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с. Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
Номер семьи: 147
01 | Сиромолот Петр Петров: 29 лет | Козаки - глава |
02 | Сиромолот Мария Дамианова: 27 лет | Козаки - Жена главы [1] |
03 | Сиромолот Лазар Петров: 9 лет | Козаки - Сын главы [1] |
04 | Сиромолот Евдокия Петрова: 7 лет | Козаки - Дочь главы [1] |
05 | Сиромолот Яков Петров: 32 года | Козаки - Брат главы [1] |
06 | Сиромолот Екатерина Евтихиева: 25 лет | Козаки - Жена Якова [5] |
07 | Сиромолот Евдокия Яковлева: 10 лет | Козаки - Дочь Якова [5] |
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Индексация данных проведена Никитой Харченко

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