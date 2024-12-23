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Сиромолот Петр Петров

Из справочника
Исповедная Роспись с.Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
ФИО
Сиромолот Петр Петров
Пол
муж
Возраст (лет)
29
Год рождения вычисленный
1813
Родственная связь
глава
Номер семьи
147
Номер в семье
1
Сословие
Козаки
Дата переписи
1842
Губерния
Полтавская
Уезд
Пирятинский
Волость
Антоновская
Место
с. Антоновка
Место события
с. Антоновка, Антоновская вол., Пирятинский у., Полтавская губ.
Архивный код
ГАПО (Полтава): ф.801, оп.1, д.4390, лист: 30 об.
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с. Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
Номер семьи: 147
01 | Сиромолот Петр Петров: 29 лет | Козаки - глава |
02 | Сиромолот Мария Дамианова: 27 лет | Козаки - Жена главы [1] |
03 | Сиромолот Лазар Петров: 9 лет | Козаки - Сын главы [1] |
04 | Сиромолот Евдокия Петрова: 7 лет | Козаки - Дочь главы [1] |
05 | Сиромолот Яков Петров: 32 года | Козаки - Брат главы [1] |
06 | Сиромолот Екатерина Евтихиева: 25 лет | Козаки - Жена Якова [5] |
07 | Сиромолот Евдокия Яковлева: 10 лет | Козаки - Дочь Якова [5] |
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Индексация данных проведена Никитой Харченко

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