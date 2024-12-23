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Скребець Ирина Григориева

Из справочника
Исповедная Роспись с.Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
ФИО
Скребець Ирина Григориева
Пол
жен
Возраст (лет)
48
Год рождения вычисленный
1794
Родственная связь
Жена главы [1]
Номер семьи
143а
Номер в семье
2
Сословие
Козаки
Дата переписи
1842
Губерния
Полтавская
Уезд
Пирятинский
Волость
Антоновская
Место
с. Антоновка
Место события
с. Антоновка, Антоновская вол., Пирятинский у., Полтавская губ.
Архивный код
ГАПО (Полтава): ф.801, оп.1, д.4390, лист: 29 об.
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с. Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
Номер семьи: 143а
01 | Скребець Яков Иванов: 48 лет | Козаки - глава |
02 | Скребець Ирина Григориева: 48 лет | Козаки - Жена главы [1] |
03 | Скребець Анна Яковлева: 16 лет | Козаки - Дочь главы [1] |
04 | Скребець Михаил Яковлев: 14 лет | Козаки - Сын главы [1] |
05 | Скребець Христина Яковлева: 8 лет | Козаки - Дочь главы [1] |
06 | Скребець Анна Яковлева: 6 лет | Козаки - Дочь главы [1] |
07 | Скребець Симеон Яковлев: 3 года | Козаки - Сын главы [1] |
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко

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