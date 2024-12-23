Скребець Мария Павлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСкребець Мария Павлова

Скребець Мария Павлова

Из справочника
Исповедная Роспись с.Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
ФИО
Скребець Мария Павлова
Пол
жен
Возраст (лет)
27
Год рождения вычисленный
1815
Родственная связь
Жена Андрея [2]
Номер семьи
142
Номер в семье
3
Сословие
Козаки
Дата переписи
1842
Губерния
Полтавская
Уезд
Пирятинский
Волость
Антоновская
Место
с. Антоновка
Место события
с. Антоновка, Антоновская вол., Пирятинский у., Полтавская губ.
Архивный код
ГАПО (Полтава): ф.801, оп.1, д.4390, лист: 29 об.
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с. Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
Номер семьи: 142
01 | Скребець Федор Иванов: 59 лет | Козаки - глава |
02 | Скребець Андрей Федоров: 30 лет | Козаки - Сын главы [1] |
03 | Скребець Мария Павлова: 27 лет | Козаки - Жена Андрея [2] |
04 | Скребець Петр Андреев: 6 лет | Козаки - Сын Андрея [2] |
05 | Скребець Синклитикия Андреева: 3 года | Козаки - Дочь Андрея [2] |
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.