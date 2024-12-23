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Кириченко Дионисий Кирилов

Из справочника
Исповедная Роспись с.Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
ФИО
Кириченко Дионисий Кирилов
Пол
муж
Возраст (лет)
2
Год рождения вычисленный
1840
Родственная связь
Сын Кирила [5]
Номер семьи
140
Номер в семье
7
Сословие
Козаки
Дата переписи
1842
Губерния
Полтавская
Уезд
Пирятинский
Волость
Антоновская
Место
с. Антоновка
Место события
с. Антоновка, Антоновская вол., Пирятинский у., Полтавская губ.
Архивный код
ГАПО (Полтава): ф.801, оп.1, д.4390, лист: 29
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с. Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
Номер семьи: 140
01 | Кириченко Косма Наумов: 47 лет | Козаки - глава |
02 | Кириченко Агафия Иванова: 44 года | Козаки - Жена главы [1] |
03 | Кириченко София Космина: 17 лет | Козаки - Дочь главы [1] |
04 | Кириченко Мария Космина: 13 лет | Козаки - Дочь главы [1] |
05 | Кириченко Кирило Наумов: 44 года | Козаки - Брат главы [1] |
06 | Кириченко Зеновия Афанасиева: 39 лет | Козаки - Жена Кирила [5] |
07 | Кириченко Дионисий Кирилов: 2 года | Козаки - Сын Кирила [5] |
08 | Кириченко Улияна Афанасиева: 51 год | Козаки - Не указано |
09 | Кириченко Иван : 24 года | Козаки - Сын Улияны [8] |
10 | Кириченко Михаил: 18 лет | Козаки - Сын Улияны [8] |
11 | Кириченко Антоний: 16 лет | Козаки - Сын Улияны [8] |
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Индексация данных проведена Никитой Харченко

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