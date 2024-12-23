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Шило Пелагия Григориева

Из справочника
Исповедная Роспись с.Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
ФИО
Шило Пелагия Григориева
Пол
жен
Возраст (лет)
4
Год рождения вычисленный
1838
Родственная связь
Дочь Григория [7]
Номер семьи
136
Номер в семье
10
Сословие
Козаки
Дата переписи
1842
Губерния
Полтавская
Уезд
Пирятинский
Волость
Антоновская
Место
с. Антоновка
Место события
с. Антоновка, Антоновская вол., Пирятинский у., Полтавская губ.
Архивный код
ГАПО (Полтава): ф.801, оп.1, д.4390, лист: 28
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с. Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
Номер семьи: 136
01 | Шило Стефан Михаилов: 61 год | Козаки - Глава |
02 | Шило Федор Стефанов: 32 года | Козаки - Сын главы [1] |
03 | Шило Мария Иосифова: 29 лет | Козаки - Жена Федора [2] |
04 | Шило Корнилий Федоров: 10 лет | Козаки - Сын Федора [2] |
05 | Шило Прокопий Федоров: 5 лет | Козаки - Сын Федора [2] |
06 | Шило Акилина Федорова: 3 года | Козаки - Дочь Федора [2] |
07 | Шило Григорий Стефанов: 28 лет | Козаки - Сын главы [1] |
08 | Шило Улияна Георгиева: 26 лет | Козаки - Жена Григория [7] |
09 | Шило Мария Григориева: 6 лет | Козаки - Дочь Григория [7] |
10 | Шило Пелагия Григориева: 4 года | Козаки - Дочь Григория [7] |
11 | Шило Параскева Григориева: 2 года | Козаки - Дочь Григория [7] |
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко

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