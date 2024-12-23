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Шило Стефан Михаилов

Из справочника
Исповедная Роспись с.Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
ФИО
Шило Стефан Михаилов
Пол
муж
Возраст (лет)
61
Год рождения вычисленный
1781
Родственная связь
Глава
Номер семьи
136
Номер в семье
1
Сословие
Козаки
Дата переписи
1842
Губерния
Полтавская
Уезд
Пирятинский
Волость
Антоновская
Место
с. Антоновка
Место события
с. Антоновка, Антоновская вол., Пирятинский у., Полтавская губ.
Архивный код
ГАПО (Полтава): ф.801, оп.1, д.4390, лист: 28
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с. Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
Номер семьи: 136
01 | Шило Стефан Михаилов: 61 год | Козаки - Глава |
02 | Шило Федор Стефанов: 32 года | Козаки - Сын главы [1] |
03 | Шило Мария Иосифова: 29 лет | Козаки - Жена Федора [2] |
04 | Шило Корнилий Федоров: 10 лет | Козаки - Сын Федора [2] |
05 | Шило Прокопий Федоров: 5 лет | Козаки - Сын Федора [2] |
06 | Шило Акилина Федорова: 3 года | Козаки - Дочь Федора [2] |
07 | Шило Григорий Стефанов: 28 лет | Козаки - Сын главы [1] |
08 | Шило Улияна Георгиева: 26 лет | Козаки - Жена Григория [7] |
09 | Шило Мария Григориева: 6 лет | Козаки - Дочь Григория [7] |
10 | Шило Пелагия Григориева: 4 года | Козаки - Дочь Григория [7] |
11 | Шило Параскева Григориева: 2 года | Козаки - Дочь Григория [7] |
Комментарий наборщика
Вдовец
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко

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