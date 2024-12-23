Марченко Марко Емелианов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМарченко Марко Емелианов

Марченко Марко Емелианов

Из справочника
Исповедная Роспись с.Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
ФИО
Марченко Марко Емелианов
Пол
муж
Возраст (лет)
45
Год рождения вычисленный
1797
Родственная связь
глава
Номер семьи
133
Номер в семье
1
Сословие
Козаки
Дата переписи
1842
Губерния
Полтавская
Уезд
Пирятинский
Волость
Антоновская
Место
с. Антоновка
Место события
с. Антоновка, Антоновская вол., Пирятинский у., Полтавская губ.
Архивный код
ГАПО (Полтава): ф.801, оп.1, д.4390, лист: 27 об.
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с. Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
Номер семьи: 133
01 | Марченко Марко Емелианов: 45 лет | Козаки - глава |
02 | Марченко Матрона Трофимова: 44 года | Козаки - Жена главы [1] |
03 | Марченко Павел Марков: 14 лет | Козаки - Сын главы [1] |
04 | Марченко Дария Маркова: 5 лет | Козаки - Дочь главы [1] |
05 | Марченко Игнат Марков: 18 лет | Козаки - Сын главы [1] |
06 | Марченко Ирина Онисимова: 20 лет | Козаки - Жена Игната [5] |
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.