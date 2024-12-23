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Якименко Гликерия Семионова

Из справочника
Исповедная Роспись с.Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
ФИО
Якименко Гликерия Семионова
Пол
жен
Возраст (лет)
11
Год рождения вычисленный
1831
Родственная связь
Дочь главы [1]
Номер семьи
131б
Номер в семье
5
Сословие
Козаки
Дата переписи
1842
Губерния
Полтавская
Уезд
Пирятинский
Волость
Антоновская
Место
с. Антоновка
Место события
с. Антоновка, Антоновская вол., Пирятинский у., Полтавская губ.
Архивный код
ГАПО (Полтава): ф.801, оп.1, д.4390, лист: 27
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с. Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
Номер семьи: 131б
01 | Якименко Семион Иванов: 58 лет | Козаки - глава |
02 | Якименко Ксения Стефанова: 46 лет | Козаки - Жена главы [1] |
03 | Якименко Мария Семионова: 17 лет | Козаки - Дочь главы [1] |
04 | Якименко Мария Семионова: 12 лет | Козаки - Дочь главы [1] |
05 | Якименко Гликерия Семионова: 11 лет | Козаки - Дочь главы [1] |
06 | Якименко Григорий Семионов: 21 год | Козаки - Сын главы [1] |
07 | Якименко Анастасия Корнилиева: 21 год | Козаки - Жена Григория [6] |
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко

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