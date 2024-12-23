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Шило Семион Михаилов

Из справочника
Исповедная Роспись с.Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
ФИО
Шило Семион Михаилов
Пол
муж
Возраст (лет)
51
Год рождения вычисленный
1791
Родственная связь
Глава
Номер семьи
131
Номер в семье
1
Сословие
Козаки
Дата переписи
1842
Губерния
Полтавская
Уезд
Пирятинский
Волость
Антоновская
Место
с. Антоновка
Место события
с. Антоновка, Антоновская вол., Пирятинский у., Полтавская губ.
Архивный код
ГАПО (Полтава): ф.801, оп.1, д.4390, лист: 26 об.
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с. Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
Номер семьи: 131
01 | Шило Семион Михаилов: 51 год | Козаки - Глава |
02 | Шило Мария Симеонова: 22 года | Козаки - Дочь главы [1] |
03 | Шило Петр Симеонов: 20 лет | Козаки - Сын главы [1] |
04 | Шило Мария Симеонова: 17 лет | Козаки - Дочь главы [1] |
05 | Шило Василий Симеонов: 13 лет | Козаки - Сын главы [1] |
Комментарий наборщика
Вдовец
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко

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