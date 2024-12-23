Гренько Пелагия Кондратова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГренько Пелагия Кондратова

Гренько Пелагия Кондратова

Из справочника
Исповедная Роспись с.Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
ФИО
Гренько Пелагия Кондратова
Пол
жен
Возраст (лет)
37
Год рождения вычисленный
1805
Родственная связь
Жена главы [1]
Номер семьи
130а
Номер в семье
2
Сословие
Козаки
Дата переписи
1842
Губерния
Полтавская
Уезд
Пирятинский
Волость
Антоновская
Место
с. Антоновка
Место события
с. Антоновка, Антоновская вол., Пирятинский у., Полтавская губ.
Архивный код
ГАПО (Полтава): ф.801, оп.1, д.4390, лист: 26 об.
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с. Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
Номер семьи: 130а
01 | Гренько Алексей Семенов: 41 год | Козаки - глава |
02 | Гренько Пелагия Кондратова: 37 лет | Козаки - Жена главы [1] |
03 | Гренько Елена Алексеева: 11 лет | Козаки - Дочь главы [1] |
04 | Гренько Зеновия Алексеева: 9 лет | Козаки - Дочь главы [1] |
05 | Гренько Секлетикия Алексеева: 7 лет | Козаки - Дочь главы [1] |
06 | Гренько Мария Алексеева: 3 года | Козаки - Дочь главы [1] |
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.