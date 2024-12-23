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Шудрик Мария Семенова

Из справочника
Исповедная Роспись с.Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
ФИО
Шудрик Мария Семенова
Пол
жен
Возраст (лет)
25
Год рождения вычисленный
1817
Родственная связь
Жена Артемия [5]
Номер семьи
128
Номер в семье
6
Сословие
Козаки
Дата переписи
1842
Губерния
Полтавская
Уезд
Пирятинский
Волость
Антоновская
Место
с. Антоновка
Место события
с. Антоновка, Антоновская вол., Пирятинский у., Полтавская губ.
Архивный код
ГАПО (Полтава): ф.801, оп.1, д.4390, лист: 26
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с. Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
Номер семьи: 128
01 | Шудрик Федор Иванов: 30 лет | Козаки - глава |
02 | Шудрик Евдокия Савина: 29 лет | Козаки - Жена главы [1] |
03 | Шудрик Агрипина Федорова: 5 лет | Козаки - Дочь главы [1] |
04 | Шудрик Секлетикия Федорова: 1 год | Козаки - Дочь главы [1] |
05 | Шудрик Артемий Иванов: 26 лет | Козаки - Брат главы [1] |
06 | Шудрик Мария Семенова: 25 лет | Козаки - Жена Артемия [5] |
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Индексация данных проведена Никитой Харченко

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