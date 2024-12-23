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Шудрик Василий Емелианов

Из справочника
Исповедная Роспись с.Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
ФИО
Шудрик Василий Емелианов
Пол
муж
Возраст (лет)
2
Год рождения вычисленный
1840
Родственная связь
Сын главы [1]
Номер семьи
127а
Номер в семье
7
Сословие
Козаки
Дата переписи
1842
Губерния
Полтавская
Уезд
Пирятинский
Волость
Антоновская
Место
с. Антоновка
Место события
с. Антоновка, Антоновская вол., Пирятинский у., Полтавская губ.
Архивный код
ГАПО (Полтава): ф.801, оп.1, д.4390, лист: 26
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с. Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
Номер семьи: 127а
01 | Шудрик Емелиан Зеновиев: 40 лет | Козаки - глава |
02 | Шудрик Ксения Андреева: 39 лет | Козаки - Жена главы [1] |
03 | Шудрик Евфросиния Емелианова: 14 лет | Козаки - Дочь главы [1] |
04 | Шудрик Николай Емелианов: 11 лет | Козаки - Сын главы [1] |
05 | Шудрик Андрей Емелианов: 11 лет | Козаки - Сын главы [1] |
06 | Шудрик Агафия Емелианова: 8 лет | Козаки - Дочь главы [1] |
07 | Шудрик Василий Емелианов: 2 года | Козаки - Сын главы [1] |
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Индексация данных проведена Никитой Харченко

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