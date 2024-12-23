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Таран Емелиан Андреев

Из справочника
Исповедная Роспись с.Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
ФИО
Таран Емелиан Андреев
Пол
муж
Возраст (лет)
4
Год рождения вычисленный
1838
Родственная связь
Сын главы [1]
Номер семьи
126
Номер в семье
5
Сословие
Козаки
Дата переписи
1842
Губерния
Полтавская
Уезд
Пирятинский
Волость
Антоновская
Место
с. Антоновка
Место события
с. Антоновка, Антоновская вол., Пирятинский у., Полтавская губ.
Архивный код
ГАПО (Полтава): ф.801, оп.1, д.4390, лист: 25 об.
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с. Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
Номер семьи: 126
01 | Таран Андрей Павлов: 43 года | Козаки - Глава |
02 | Таран Евдокия Петрова: 23 года | Козаки - Жена главы [1] |
03 | Таран Мелания Андреева: 16 лет | Козаки - Дочь главы [1] |
04 | Таран Устина Андреева: 11 лет | Козаки - Дочь главы [1] |
05 | Таран Емелиан Андреев: 4 года | Козаки - Сын главы [1] |
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Индексация данных проведена Никитой Харченко

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