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Никитченко Антоний Иванов

Из справочника
Исповедная Роспись с.Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
ФИО
Никитченко Антоний Иванов
Пол
муж
Возраст (лет)
6
Год рождения вычисленный
1836
Родственная связь
Сын Ивана [2]
Номер семьи
122
Номер в семье
6
Сословие
Козаки
Дата переписи
1842
Губерния
Полтавская
Уезд
Пирятинский
Волость
Антоновская
Место
с. Антоновка
Место события
с. Антоновка, Антоновская вол., Пирятинский у., Полтавская губ.
Архивный код
ГАПО (Полтава): ф.801, оп.1, д.4390, лист: 25
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с. Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
Номер семьи: 122
01 | Никитченкова Мелания Иванова: 43 года | Козаки - глава |
02 | Никитченко Иван Яковлев: 42 года | Козаки - Не указано |
03 | Никитченко Устина Иванова: 39 лет | Козаки - Жена Ивана [2] |
04 | Никитченко Евстафий Иванов: 15 лет | Козаки - Сын Ивана [2] |
05 | Никитченко Онисим Иванов: 11 лет | Козаки - Сын Ивана [2] |
06 | Никитченко Антоний Иванов: 6 лет | Козаки - Сын Ивана [2] |
07 | Никитченко Никифор Яковлев: 45 лет | Козаки - Брат Ивана [2] |
08 | Никитченко Улияна Данилова: 39 лет | Козаки - Жена Никифора [7] |
09 | Никитченко Евфимия Никифорова: 10 лет | Козаки - Дочь Никифора [7] |
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Индексация данных проведена Никитой Харченко

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