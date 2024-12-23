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Никитченко Иван Яковлев

Из справочника
Исповедная Роспись с.Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
ФИО
Никитченко Иван Яковлев
Пол
муж
Возраст (лет)
42
Год рождения вычисленный
1800
Родственная связь
Не указано
Номер семьи
122
Номер в семье
2
Сословие
Козаки
Дата переписи
1842
Губерния
Полтавская
Уезд
Пирятинский
Волость
Антоновская
Место
с. Антоновка
Место события
с. Антоновка, Антоновская вол., Пирятинский у., Полтавская губ.
Архивный код
ГАПО (Полтава): ф.801, оп.1, д.4390, лист: 24 об.
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с. Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
Номер семьи: 122
01 | Никитченкова Мелания Иванова: 43 года | Козаки - глава |
02 | Никитченко Иван Яковлев: 42 года | Козаки - Не указано |
03 | Никитченко Устина Иванова: 39 лет | Козаки - Жена Ивана [2] |
04 | Никитченко Евстафий Иванов: 15 лет | Козаки - Сын Ивана [2] |
05 | Никитченко Онисим Иванов: 11 лет | Козаки - Сын Ивана [2] |
06 | Никитченко Антоний Иванов: 6 лет | Козаки - Сын Ивана [2] |
07 | Никитченко Никифор Яковлев: 45 лет | Козаки - Брат Ивана [2] |
08 | Никитченко Улияна Данилова: 39 лет | Козаки - Жена Никифора [7] |
09 | Никитченко Евфимия Никифорова: 10 лет | Козаки - Дочь Никифора [7] |
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Индексация данных проведена Никитой Харченко

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