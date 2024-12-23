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Зрошай Елена Алексеева

Из справочника
Исповедная Роспись с.Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
ФИО
Зрошай Елена Алексеева
Пол
жен
Возраст (лет)
11
Год рождения вычисленный
1831
Родственная связь
Дочь главы [1]
Номер семьи
121
Номер в семье
5
Сословие
Козаки
Дата переписи
1842
Губерния
Полтавская
Уезд
Пирятинский
Волость
Антоновская
Место
с. Антоновка
Место события
с. Антоновка, Антоновская вол., Пирятинский у., Полтавская губ.
Архивный код
ГАПО (Полтава): ф.801, оп.1, д.4390, лист: 24 об.
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с. Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
Номер семьи: 121
01 | Зрошай Алексей Григориев: 38 лет | Козаки - глава |
02 | Зрошай Агрипина Иванова: 37 лет | Козаки - Жена главы [1] |
03 | Зрошай Феодор Алексеев: 15 лет | Козаки - Сын главы [1] |
04 | Зрошай Алексей Алексеев: 13 лет | Козаки - Сын главы [1] |
05 | Зрошай Елена Алексеева: 11 лет | Козаки - Дочь главы [1] |
06 | Зрошай Иван Алексеев: 7 лет | Козаки - Сын главы [1] |
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Индексация данных проведена Никитой Харченко

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