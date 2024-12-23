Головань Пелагия Павлова
Из справочника
Исповедная Роспись с.Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
- ФИО
- Головань Пелагия Павлова
- Пол
- жен
- Возраст (лет)
- 31
- Год рождения вычисленный
- 1811
- Родственная связь
- Жена Антона [6]
- Номер семьи
- 119
- Номер в семье
- 7
- Сословие
- Козаки
- Дата переписи
- 1842
- Губерния
- Полтавская
- Уезд
- Пирятинский
- Волость
- Антоновская
- Место
- с. Антоновка
- Место события
- с. Антоновка, Антоновская вол., Пирятинский у., Полтавская губ.
- Архивный код
- ГАПО (Полтава): ф.801, оп.1, д.4390, лист: 24 об.
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Исповедная Роспись с. Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
Номер семьи: 119
01 | Головань Михаил Мартинов: 45 лет | Козаки - Глава |
02 | Головань Анна Петрова: 44 года | Козаки - Жена главы [1] |
03 | Головань Григорий Михаилов: 18 лет | Козаки - Сын главы [1] |
04 | Головань Василий Михаилов: 15 лет | Козаки - Сын главы [1] |
05 | Головань Филип Михаилов: 11 лет | Козаки - Сын главы [1] |
06 | Головань Антон Мартинов: 38 лет | Козаки - Брат главы [1] |
07 | Головань Пелагия Павлова: 31 год | Козаки - Жена Антона [6] |
08 | Головань Елисей Антонов: 8 лет | Козаки - Сын Антона [6] |
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- Индексация данных проведена Никитой Харченко
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