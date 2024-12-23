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Назим Матрона Петрова

Из справочника
Исповедная Роспись с.Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
ФИО
Назим Матрона Петрова
Пол
жен
Возраст (лет)
26
Год рождения вычисленный
1816
Родственная связь
Жена Фомы [5]
Номер семьи
116
Номер в семье
6
Сословие
Козаки
Дата переписи
1842
Губерния
Полтавская
Уезд
Пирятинский
Волость
Антоновская
Место
с. Антоновка
Место события
с. Антоновка, Антоновская вол., Пирятинский у., Полтавская губ.
Архивный код
ГАПО (Полтава): ф.801, оп.1, д.4390, лист: 23 об.
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с. Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
Номер семьи: 116
01 | Назим Иосиф Федоров: 53 года | Козаки - глава |
02 | Назим Агафия Петрова: 35 лет | Козаки - Жена главы [1] |
03 | Назим Мария Иосифова: 16 лет | Козаки - Дочь главы [1] |
04 | Назим Дария Иосифова: 4 года | Козаки - Дочь главы [1] |
05 | Назим Фома Иосифов: 26 лет | Козаки - Сын главы [1] |
06 | Назим Матрона Петрова: 26 лет | Козаки - Жена Фомы [5] |
07 | Назим Онисим Фомин: 1 год | Козаки - Сын Фомы [5] |
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко

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