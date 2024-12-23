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Назим Лука Савин

Из справочника
Исповедная Роспись с.Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
ФИО
Назим Лука Савин
Пол
муж
Возраст (лет)
23
Год рождения вычисленный
1819
Родственная связь
Сын главы [1]
Номер семьи
112а
Номер в семье
2
Сословие
Козаки
Дата переписи
1842
Губерния
Полтавская
Уезд
Пирятинский
Волость
Антоновская
Место
с. Антоновка
Место события
с. Антоновка, Антоновская вол., Пирятинский у., Полтавская губ.
Архивный код
ГАПО (Полтава): ф.801, оп.1, д.4390, лист: 23
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с. Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
Номер семьи: 112а
01 | Назим Савва Федоров: 59 лет | Козаки - Глава |
02 | Назим Лука Савин: 23 года | Козаки - Сын главы [1] |
03 | Назим Евфросиния Куприанова: 24 года | Козаки - Жена Луки [2] |
04 | Назим Никита Лукин: 4 года | Козаки - Сын Луки [2] |
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Индексация данных проведена Никитой Харченко

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