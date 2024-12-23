Назим Феврония Димитриева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНазим Феврония Димитриева

Назим Феврония Димитриева

Из справочника
Исповедная Роспись с.Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
ФИО
Назим Феврония Димитриева
Пол
жен
Возраст (лет)
4
Год рождения вычисленный
1838
Родственная связь
Дочь главы [1]
Номер семьи
112
Номер в семье
3
Сословие
Козаки
Дата переписи
1842
Губерния
Полтавская
Уезд
Пирятинский
Волость
Антоновская
Место
с. Антоновка
Место события
с. Антоновка, Антоновская вол., Пирятинский у., Полтавская губ.
Архивный код
ГАПО (Полтава): ф.801, оп.1, д.4390, лист: 23
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с. Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
Номер семьи: 112
01 | Назим Димитрий Емелианов: 22 года | Козаки - глава |
02 | Назим Мария Феодорова: 21 год | Козаки - Жена главы [1] |
03 | Назим Феврония Димитриева: 4 года | Козаки - Дочь главы [1] |
04 | Назим Кондрат Емелианов: 29 лет | Козаки - Брат главы [1] |
05 | Назим Екатерина Афанасиева: 28 лет | Козаки - Жена Кондрата [4] |
06 | Назим Мария Кондратова: 4 года | Козаки - Дочь Кондрата [4] |
07 | Назим Пантелимон Кондратов: 2 года | Козаки - Сын Кондрата [4] |
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.