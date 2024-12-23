Жежела Мария Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЖежела Мария Иванова

Жежела Мария Иванова

Из справочника
Исповедная Роспись с.Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
ФИО
Жежела Мария Иванова
Пол
жен
Возраст (лет)
9
Год рождения вычисленный
1833
Родственная связь
Дочь Ивана [4]
Номер семьи
107
Номер в семье
6
Сословие
Козаки
Дата переписи
1842
Губерния
Полтавская
Уезд
Пирятинский
Волость
Антоновская
Место
с. Антоновка
Место события
с. Антоновка, Антоновская вол., Пирятинский у., Полтавская губ.
Архивный код
ГАПО (Полтава): ф.801, оп.1, д.4390, лист: 22
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с. Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
Номер семьи: 107
01 | Жежела Петр Онуфриев: 68 лет | Козаки - Глава |
02 | Жежела Татияна Петрова: 23 года | Козаки - Дочь главы [1] |
03 | Жежела Стефанида Петрова: 21 год | Козаки - Дочь главы [1] |
04 | Жежела Иван Петров: 38 лет | Козаки - Сын главы [1] |
05 | Жежела Любовия Петрова: 36 лет | Козаки - Жена Ивана [4] |
06 | Жежела Мария Иванова: 9 лет | Козаки - Дочь Ивана [4] |
07 | Жежела Мария Иванова: 7 лет | Козаки - Дочь Ивана [4] |
08 | Жежела Кондрат Иванов: 6 лет | Козаки - Сын Ивана [4] |
09 | Жежела Дария Иванова: 2 года | Козаки - Дочь Ивана [4] |
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.