Жежела Иван Петров
Из справочника
Исповедная Роспись с.Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
- ФИО
- Жежела Иван Петров
- Пол
- муж
- Возраст (лет)
- 38
- Год рождения вычисленный
- 1804
- Родственная связь
- Сын главы [1]
- Номер семьи
- 107
- Номер в семье
- 4
- Сословие
- Козаки
- Дата переписи
- 1842
- Губерния
- Полтавская
- Уезд
- Пирятинский
- Волость
- Антоновская
- Место
- с. Антоновка
- Место события
- с. Антоновка, Антоновская вол., Пирятинский у., Полтавская губ.
- Архивный код
- ГАПО (Полтава): ф.801, оп.1, д.4390, лист: 22
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Исповедная Роспись с. Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
Номер семьи: 107
01 | Жежела Петр Онуфриев: 68 лет | Козаки - Глава |
02 | Жежела Татияна Петрова: 23 года | Козаки - Дочь главы [1] |
03 | Жежела Стефанида Петрова: 21 год | Козаки - Дочь главы [1] |
04 | Жежела Иван Петров: 38 лет | Козаки - Сын главы [1] |
05 | Жежела Любовия Петрова: 36 лет | Козаки - Жена Ивана [4] |
06 | Жежела Мария Иванова: 9 лет | Козаки - Дочь Ивана [4] |
07 | Жежела Мария Иванова: 7 лет | Козаки - Дочь Ивана [4] |
08 | Жежела Кондрат Иванов: 6 лет | Козаки - Сын Ивана [4] |
09 | Жежела Дария Иванова: 2 года | Козаки - Дочь Ивана [4] |
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- Индексация данных проведена Никитой Харченко
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