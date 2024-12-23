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Жежела Татияна Петрова

Из справочника
Исповедная Роспись с.Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
ФИО
Жежела Татияна Петрова
Пол
жен
Возраст (лет)
23
Год рождения вычисленный
1819
Родственная связь
Дочь главы [1]
Номер семьи
107
Номер в семье
2
Сословие
Козаки
Дата переписи
1842
Губерния
Полтавская
Уезд
Пирятинский
Волость
Антоновская
Место
с. Антоновка
Место события
с. Антоновка, Антоновская вол., Пирятинский у., Полтавская губ.
Архивный код
ГАПО (Полтава): ф.801, оп.1, д.4390, лист: 22
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с. Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
Номер семьи: 107
01 | Жежела Петр Онуфриев: 68 лет | Козаки - Глава |
02 | Жежела Татияна Петрова: 23 года | Козаки - Дочь главы [1] |
03 | Жежела Стефанида Петрова: 21 год | Козаки - Дочь главы [1] |
04 | Жежела Иван Петров: 38 лет | Козаки - Сын главы [1] |
05 | Жежела Любовия Петрова: 36 лет | Козаки - Жена Ивана [4] |
06 | Жежела Мария Иванова: 9 лет | Козаки - Дочь Ивана [4] |
07 | Жежела Мария Иванова: 7 лет | Козаки - Дочь Ивана [4] |
08 | Жежела Кондрат Иванов: 6 лет | Козаки - Сын Ивана [4] |
09 | Жежела Дария Иванова: 2 года | Козаки - Дочь Ивана [4] |
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Индексация данных проведена Никитой Харченко

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