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Тимченко Никита Яковлев

Из справочника
Исповедная Роспись с.Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
ФИО
Тимченко Никита Яковлев
Пол
муж
Возраст (лет)
10
Год рождения вычисленный
1832
Родственная связь
Сын главы [1]
Номер семьи
104б
Номер в семье
6
Сословие
Козаки
Дата переписи
1842
Губерния
Полтавская
Уезд
Пирятинский
Волость
Антоновская
Место
с. Антоновка
Место события
с. Антоновка, Антоновская вол., Пирятинский у., Полтавская губ.
Архивный код
ГАПО (Полтава): ф.801, оп.1, д.4390, лист: 21 об.
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с. Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
Номер семьи: 104б
01 | Тимченко Яков Павлов: 46 лет | Козаки - глава |
02 | Тимченко Мария Вуколова: 41 год | Козаки - Жена главы [1] |
03 | Тимченко Семион Яковлев: 17 лет | Козаки - Сын главы [1] |
04 | Тимченко Евфросиния Яковлева: 15 лет | Козаки - Дочь главы [1] |
05 | Тимченко Елена Яковлева: 13 лет | Козаки - Дочь главы [1] |
06 | Тимченко Никита Яковлев: 10 лет | Козаки - Сын главы [1] |
07 | Тимченко Евфросиния Яковлева: 2 года | Козаки - Дочь главы [1] |
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко

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