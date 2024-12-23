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Марченко Прохор Антонов

Из справочника
Исповедная Роспись с.Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
ФИО
Марченко Прохор Антонов
Пол
муж
Возраст (лет)
1
Год рождения вычисленный
1841
Родственная связь
Сын Антона [7]
Номер семьи
103
Номер в семье
9
Сословие
Козаки
Дата переписи
1842
Губерния
Полтавская
Уезд
Пирятинский
Волость
Антоновская
Место
с. Антоновка
Место события
с. Антоновка, Антоновская вол., Пирятинский у., Полтавская губ.
Архивный код
ГАПО (Полтава): ф.801, оп.1, д.4390, лист: 21
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с. Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
Номер семьи: 103
01 | Марченко Елисей Савин: 35 лет | Козаки - глава |
02 | Марченко Мария Иванова: 36 лет | Козаки - Жена главы [1] |
03 | Марченко Андрей Елисеев: 16 лет | Козаки - Сын главы [1] |
04 | Марченко Мафей Елисеев: 13 лет | Козаки - Сын главы [1] |
05 | Марченко Слеазар Елисеев: 7 лет | Козаки - Сын главы [1] |
06 | Марченко Евфросиния Елисеева: 3 года | Козаки - Дочь главы [1] |
07 | Марченко Антон Савин: 25 лет | Козаки - Брат главы [1] |
08 | Марченко Евдокия Парфентиева: 25 лет | Козаки - Жена Антона [7] |
09 | Марченко Прохор Антонов: 1 год | Козаки - Сын Антона [7] |
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Индексация данных проведена Никитой Харченко

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