Николенко Прохор Трофимов
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Исповедная Роспись с.Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
- ФИО
- Николенко Прохор Трофимов
- Пол
- муж
- Возраст (лет)
- 1
- Год рождения вычисленный
- 1841
- Родственная связь
- Сын Трофима [5]
- Номер семьи
- 101
- Номер в семье
- 11
- Сословие
- Козаки
- Дата переписи
- 1842
- Губерния
- Полтавская
- Уезд
- Пирятинский
- Волость
- Антоновская
- Место
- с. Антоновка
- Место события
- с. Антоновка, Антоновская вол., Пирятинский у., Полтавская губ.
- Архивный код
- ГАПО (Полтава): ф.801, оп.1, д.4390, лист: 20 об.
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Исповедная Роспись с. Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
Номер семьи: 101
01 | Николенко Дорофей Иванов: 51 год | Козаки - глава |
02 | Николенко Евдокия Емелианова: 50 лет | Козаки - Жена главы [1] |
03 | Николенко Андрей Дорофеев: 20 лет | Козаки - Сын главы [1] |
04 | Николенко Мойсей Дорофеев: 18 лет | Козаки - Сын главы [1] |
05 | Николенко Трофим Иванов: 34 года | Козаки - Брат главы [1] |
06 | Николенко Наталия Емелианова: 32 года | Козаки - Жена Трофима [5] |
07 | Николенко Марфа Трофимова: 12 лет | Козаки - Дочь Трофима [5] |
08 | Николенко Елена Трофимова: 9 лет | Козаки - Дочь Трофима [5] |
09 | Николенко Иосиф Трофимов: 8 лет | Козаки - Сын Трофима [5] |
10 | Николенко Евдокия Трофимова: 4 года | Козаки - Дочь Трофима [5] |
11 | Николенко Прохор Трофимов: 1 год | Козаки - Сын Трофима [5] |
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