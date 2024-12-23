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Николенко Марфа Трофимова

Из справочника
Исповедная Роспись с.Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
ФИО
Николенко Марфа Трофимова
Пол
жен
Возраст (лет)
12
Год рождения вычисленный
1830
Родственная связь
Дочь Трофима [5]
Номер семьи
101
Номер в семье
7
Сословие
Козаки
Дата переписи
1842
Губерния
Полтавская
Уезд
Пирятинский
Волость
Антоновская
Место
с. Антоновка
Место события
с. Антоновка, Антоновская вол., Пирятинский у., Полтавская губ.
Архивный код
ГАПО (Полтава): ф.801, оп.1, д.4390, лист: 20 об.
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с. Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
Номер семьи: 101
01 | Николенко Дорофей Иванов: 51 год | Козаки - глава |
02 | Николенко Евдокия Емелианова: 50 лет | Козаки - Жена главы [1] |
03 | Николенко Андрей Дорофеев: 20 лет | Козаки - Сын главы [1] |
04 | Николенко Мойсей Дорофеев: 18 лет | Козаки - Сын главы [1] |
05 | Николенко Трофим Иванов: 34 года | Козаки - Брат главы [1] |
06 | Николенко Наталия Емелианова: 32 года | Козаки - Жена Трофима [5] |
07 | Николенко Марфа Трофимова: 12 лет | Козаки - Дочь Трофима [5] |
08 | Николенко Елена Трофимова: 9 лет | Козаки - Дочь Трофима [5] |
09 | Николенко Иосиф Трофимов: 8 лет | Козаки - Сын Трофима [5] |
10 | Николенко Евдокия Трофимова: 4 года | Козаки - Дочь Трофима [5] |
11 | Николенко Прохор Трофимов: 1 год | Козаки - Сын Трофима [5] |
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Индексация данных проведена Никитой Харченко

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