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Марченко Анастасия Емелианова

Из справочника
Исповедная Роспись с.Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
ФИО
Марченко Анастасия Емелианова
Пол
жен
Возраст (лет)
41
Год рождения вычисленный
1801
Родственная связь
Жена главы [1]
Номер семьи
100
Номер в семье
2
Сословие
Козаки
Дата переписи
1842
Губерния
Полтавская
Уезд
Пирятинский
Волость
Антоновская
Место
с. Антоновка
Место события
с. Антоновка, Антоновская вол., Пирятинский у., Полтавская губ.
Архивный код
ГАПО (Полтава): ф.801, оп.1, д.4390, лист: 20 об.
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с. Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
Номер семьи: 100
01 | Марченко Яков Никонов: 58 лет | Козаки - глава |
02 | Марченко Анастасия Емелианова: 41 год | Козаки - Жена главы [1] |
03 | Марченко Иван Яковлев: 17 лет | Козаки - Сын главы [1] |
04 | Марченко Агрипина Яковлева: 16 лет | Козаки - Дочь главы [1] |
05 | Марченко Анна Яковлева: 11 лет | Козаки - Дочь главы [1] |
06 | Марченко Иван Яковлев: 24 года | Козаки - Сын главы [1] |
07 | Марченко Параскева Димитриева: 20 лет | Козаки - Жена Ивана [6] |
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко

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