Скрипченко Леонтий Макаров
Из справочника
Исповедная Роспись с.Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
- ФИО
- Скрипченко Леонтий Макаров
- Пол
- муж
- Возраст (лет)
- 9
- Год рождения вычисленный
- 1833
- Родственная связь
- Сын Макара [7]
- Номер семьи
- 95
- Номер в семье
- 9
- Сословие
- Козаки
- Дата переписи
- 1842
- Губерния
- Полтавская
- Уезд
- Пирятинский
- Волость
- Антоновская
- Место
- с. Антоновка
- Место события
- с. Антоновка, Антоновская вол., Пирятинский у., Полтавская губ.
- Архивный код
- ГАПО (Полтава): ф.801, оп.1, д.4390, лист: 19 об.
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Исповедная Роспись с. Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
Номер семьи: 95
01 | Скрипченкова Евдокия Евфимова: 58 лет | Козаки - глава |
02 | Скрипченко Евфросиния: 22 года | Козаки - Дочь главы [1] |
03 | Скрипченко Мария: 16 лет | Козаки - Дочь главы [1] |
04 | Скрипченко Никифор Семионов : 36 лет | Козаки - Сын главы [1] |
05 | Скрипченко Дария Иосифова: 22 года | Козаки - Жена Никифора [4] |
06 | Скрипченко Андрей Никифоров: 7 лет | Козаки - Сын Никифора [4] |
07 | Скрипченко Макар Семенов: 29 лет | Козаки - Сын главы [1] |
08 | Скрипченко Пелагия Иванова: 30 лет | Козаки - Жена Макара [7] |
09 | Скрипченко Леонтий Макаров: 9 лет | Козаки - Сын Макара [7] |
- Показать всех упомянутых в записи
- Перейти
- Источник
- Индексация данных проведена Никитой Харченко
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.