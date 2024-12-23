Марченко Домникия Михайлова
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Исповедная Роспись с.Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
- ФИО
- Марченко Домникия Михайлова
- Пол
- жен
- Возраст (лет)
- 31
- Год рождения вычисленный
- 1811
- Родственная связь
- Жена Клима [4]
- Номер семьи
- 94
- Номер в семье
- 5
- Сословие
- Козаки
- Дата переписи
- 1842
- Губерния
- Полтавская
- Уезд
- Пирятинский
- Волость
- Антоновская
- Место
- с. Антоновка
- Место события
- с. Антоновка, Антоновская вол., Пирятинский у., Полтавская губ.
- Архивный код
- ГАПО (Полтава): ф.801, оп.1, д.4390, лист: 19 об.
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Исповедная Роспись с. Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
Номер семьи: 94
01 | Марченко Лукян Федоров: 64 года | Козаки - глава |
02 | Марченко Улияна Федорова: 61 год | Козаки - Жена главы [1] |
03 | Марченко Сергей Андреев: 18 лет | Козаки - Не указано |
04 | Марченко Клим Лукянов: 29 лет | Козаки - Сын главы [1] |
05 | Марченко Домникия Михайлова: 31 год | Козаки - Жена Клима [4] |
06 | Марченко Мария Климова: 6 лет | Козаки - Дочь Клима [4] |
07 | Марченко Севастьян Климов: 4 года | Козаки - Сын Клима [4] |
08 | Марченко Иван Климов: 1 год | Козаки - Сын Клима [4] |
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- Индексация данных проведена Никитой Харченко
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