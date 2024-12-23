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Марченко Домникия Михайлова

Из справочника
Исповедная Роспись с.Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
ФИО
Марченко Домникия Михайлова
Пол
жен
Возраст (лет)
31
Год рождения вычисленный
1811
Родственная связь
Жена Клима [4]
Номер семьи
94
Номер в семье
5
Сословие
Козаки
Дата переписи
1842
Губерния
Полтавская
Уезд
Пирятинский
Волость
Антоновская
Место
с. Антоновка
Место события
с. Антоновка, Антоновская вол., Пирятинский у., Полтавская губ.
Архивный код
ГАПО (Полтава): ф.801, оп.1, д.4390, лист: 19 об.
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с. Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
Номер семьи: 94
01 | Марченко Лукян Федоров: 64 года | Козаки - глава |
02 | Марченко Улияна Федорова: 61 год | Козаки - Жена главы [1] |
03 | Марченко Сергей Андреев: 18 лет | Козаки - Не указано |
04 | Марченко Клим Лукянов: 29 лет | Козаки - Сын главы [1] |
05 | Марченко Домникия Михайлова: 31 год | Козаки - Жена Клима [4] |
06 | Марченко Мария Климова: 6 лет | Козаки - Дочь Клима [4] |
07 | Марченко Севастьян Климов: 4 года | Козаки - Сын Клима [4] |
08 | Марченко Иван Климов: 1 год | Козаки - Сын Клима [4] |
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко

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