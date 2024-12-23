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Назим Даниил Даниилов

Из справочника
Исповедная Роспись с.Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
ФИО
Назим Даниил Даниилов
Пол
муж
Возраст (лет)
15
Год рождения вычисленный
1827
Родственная связь
Сын главы [1]
Номер семьи
93
Номер в семье
3
Сословие
Козаки
Дата переписи
1842
Губерния
Полтавская
Уезд
Пирятинский
Волость
Антоновская
Место
с. Антоновка
Место события
с. Антоновка, Антоновская вол., Пирятинский у., Полтавская губ.
Архивный код
ГАПО (Полтава): ф.801, оп.1, д.4390, лист: 19
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с. Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
Номер семьи: 93
01 | Назим Даниил Андреев: 35 лет | Козаки - глава |
02 | Назим Елисавета Иванова: 32 года | Козаки - Жена главы [1] |
03 | Назим Даниил Даниилов: 15 лет | Козаки - Сын главы [1] |
04 | Назим Параскева Даниилова: 11 лет | Козаки - Дочь главы [1] |
05 | Назим Филип Даниилов: 10 лет | Козаки - Сын главы [1] |
06 | Назим Пелагия Даниилова: 5 лет | Козаки - Дочь главы [1] |
07 | Назим Тимофей Даниилов: 3 года | Козаки - Сын главы [1] |
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко

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