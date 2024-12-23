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Назим Мелания Дамианова

Из справочника
Исповедная Роспись с.Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
ФИО
Назим Мелания Дамианова
Пол
жен
Возраст (лет)
27
Год рождения вычисленный
1815
Родственная связь
Жена Петра [4]
Номер семьи
91
Номер в семье
5
Сословие
Козаки
Дата переписи
1842
Губерния
Полтавская
Уезд
Пирятинский
Волость
Антоновская
Место
с. Антоновка
Место события
с. Антоновка, Антоновская вол., Пирятинский у., Полтавская губ.
Архивный код
ГАПО (Полтава): ф.801, оп.1, д.4390, лист: 19
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с. Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
Номер семьи: 91
01 | Назимова Евфросиния Трофимова: 59 лет | Козаки - глава |
02 | Назим Иван: 20 лет | Козаки - Сын главы [1] |
03 | Назим Мария: 15 лет | Козаки - Дочь главы [1] |
04 | Назим Петр Андреев: 27 лет | Козаки - Сын главы [1] |
05 | Назим Мелания Дамианова: 27 лет | Козаки - Жена Петра [4] |
06 | Назим Кирило Петров: 8 лет | Козаки - Сын Петра [4] |
07 | Назим Зеновия Петрова: 5 лет | Козаки - Дочь Петра [4] |
08 | Назим Феодор Петров: 2 года | Козаки - Сын Петра [4] |
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко

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