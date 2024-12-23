Назим Мелания Дамианова
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Исповедная Роспись с.Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
- ФИО
- Назим Мелания Дамианова
- Пол
- жен
- Возраст (лет)
- 27
- Год рождения вычисленный
- 1815
- Родственная связь
- Жена Петра [4]
- Номер семьи
- 91
- Номер в семье
- 5
- Сословие
- Козаки
- Дата переписи
- 1842
- Губерния
- Полтавская
- Уезд
- Пирятинский
- Волость
- Антоновская
- Место
- с. Антоновка
- Место события
- с. Антоновка, Антоновская вол., Пирятинский у., Полтавская губ.
- Архивный код
- ГАПО (Полтава): ф.801, оп.1, д.4390, лист: 19
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Исповедная Роспись с. Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
Номер семьи: 91
01 | Назимова Евфросиния Трофимова: 59 лет | Козаки - глава |
02 | Назим Иван: 20 лет | Козаки - Сын главы [1] |
03 | Назим Мария: 15 лет | Козаки - Дочь главы [1] |
04 | Назим Петр Андреев: 27 лет | Козаки - Сын главы [1] |
05 | Назим Мелания Дамианова: 27 лет | Козаки - Жена Петра [4] |
06 | Назим Кирило Петров: 8 лет | Козаки - Сын Петра [4] |
07 | Назим Зеновия Петрова: 5 лет | Козаки - Дочь Петра [4] |
08 | Назим Феодор Петров: 2 года | Козаки - Сын Петра [4] |
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- Индексация данных проведена Никитой Харченко
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