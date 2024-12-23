Дедик Зеновия Климова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДедик Зеновия Климова

Дедик Зеновия Климова

Из справочника
Исповедная Роспись с.Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
ФИО
Дедик Зеновия Климова
Пол
жен
Возраст (лет)
17
Год рождения вычисленный
1825
Родственная связь
Дочь главы [1]
Номер семьи
89
Номер в семье
3
Сословие
Козаки
Дата переписи
1842
Губерния
Полтавская
Уезд
Пирятинский
Волость
Антоновская
Место
с. Антоновка
Место события
с. Антоновка, Антоновская вол., Пирятинский у., Полтавская губ.
Архивный код
ГАПО (Полтава): ф.801, оп.1, д.4390, лист: 18 об.
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с. Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
Номер семьи: 89
01 | Дедик Клим Антонов: 43 года | Козаки - Глава |
02 | Дедик Ксения Иванова: 41 год | Козаки - Жена главы [1] |
03 | Дедик Зеновия Климова: 17 лет | Козаки - Дочь главы [1] |
04 | Дедик Василий Климов: 13 лет | Козаки - Сын главы [1] |
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.