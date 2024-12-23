Дедик Мария Потапиева
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Исповедная Роспись с.Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
- ФИО
- Дедик Мария Потапиева
- Пол
- жен
- Возраст (лет)
- 38
- Год рождения вычисленный
- 1804
- Родственная связь
- Жена главы [1]
- Номер семьи
- 86
- Номер в семье
- 2
- Сословие
- Козаки
- Дата переписи
- 1842
- Губерния
- Полтавская
- Уезд
- Пирятинский
- Волость
- Антоновская
- Место
- с. Антоновка
- Место события
- с. Антоновка, Антоновская вол., Пирятинский у., Полтавская губ.
- Архивный код
- ГАПО (Полтава): ф.801, оп.1, д.4390, лист: 18
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Исповедная Роспись с. Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
Номер семьи: 86
01 | Дедик Симон Емелианов: 44 года | Козаки - глава |
02 | Дедик Мария Потапиева: 38 лет | Козаки - Жена главы [1] |
03 | Дедик Матрона Симонова: 11 лет | Козаки - Дочь главы [1] |
04 | Дедик Тихон Симонов: 8 лет | Козаки - Сын главы [1] |
05 | Дедик Елена Симонова: 6 лет | Козаки - Дочь главы [1] |
06 | Дедик Тарасий Симонов: 2 года | Козаки - Сын главы [1] |
07 | Дедик Тихон Емелианов: 49 лет | Козаки - Брат Федора [1] |
08 | Дедик Екатерина Антонова: 48 лет | Козаки - Жена Тихона [7] |
09 | Дедик Мария Тихонова: 18 лет | Козаки - Дочь Тихона [7] |
10 | Дедик Кирил Тихонов: 25 лет | Козаки - Сын Тихона [7] |
11 | Дедик Агрипина Гаврилова: 22 года | Козаки - Жена Кирила [10] |
12 | Дедик Марфа Кирилова: 4 года | Козаки - Дочь Кирила [10] |
13 | Дедик Каленик Кирилов: 2 года | Козаки - Сын Кирила [10] |
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- Индексация данных проведена Никитой Харченко
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