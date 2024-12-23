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Дедик Никифор Иванов

Из справочника
Исповедная Роспись с.Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
ФИО
Дедик Никифор Иванов
Пол
муж
Возраст (лет)
9
Год рождения вычисленный
1833
Родственная связь
Сын Ивана [5]
Номер семьи
85
Номер в семье
7
Сословие
Козаки
Дата переписи
1842
Губерния
Полтавская
Уезд
Пирятинский
Волость
Антоновская
Место
с. Антоновка
Место события
с. Антоновка, Антоновская вол., Пирятинский у., Полтавская губ.
Архивный код
ГАПО (Полтава): ф.801, оп.1, д.4390, лист: 18
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с. Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
Номер семьи: 85
01 | Дедикова Параскева Павлова: 58 лет | Козаки - глава |
02 | Дедик Емелиан Данилов: 31 год | Козаки - Не указано |
03 | Дедик Ефимия Иванова: 25 лет | Козаки - Жена Емелиана [2] |
04 | Дедик Андрей Емелианов: 5 лет | Козаки - Сын Емелиана [2] |
05 | Дедик Иван Данилов: 30 лет | Козаки - Не указано |
06 | Дедик Мелания Трофимова: 31 год | Козаки - Жена Ивана [5] |
07 | Дедик Никифор Иванов: 9 лет | Козаки - Сын Ивана [5] |
08 | Дедик Варвара Иванова: 6 лет | Козаки - Дочь Ивана [5] |
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Индексация данных проведена Никитой Харченко

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