Дедик Ефимия Иванова
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Исповедная Роспись с.Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
- ФИО
- Дедик Ефимия Иванова
- Пол
- жен
- Возраст (лет)
- 25
- Год рождения вычисленный
- 1817
- Родственная связь
- Жена Емелиана [2]
- Номер семьи
- 85
- Номер в семье
- 3
- Сословие
- Козаки
- Дата переписи
- 1842
- Губерния
- Полтавская
- Уезд
- Пирятинский
- Волость
- Антоновская
- Место
- с. Антоновка
- Место события
- с. Антоновка, Антоновская вол., Пирятинский у., Полтавская губ.
- Архивный код
- ГАПО (Полтава): ф.801, оп.1, д.4390, лист: 17 об.
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Исповедная Роспись с. Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
Номер семьи: 85
01 | Дедикова Параскева Павлова: 58 лет | Козаки - глава |
02 | Дедик Емелиан Данилов: 31 год | Козаки - Не указано |
03 | Дедик Ефимия Иванова: 25 лет | Козаки - Жена Емелиана [2] |
04 | Дедик Андрей Емелианов: 5 лет | Козаки - Сын Емелиана [2] |
05 | Дедик Иван Данилов: 30 лет | Козаки - Не указано |
06 | Дедик Мелания Трофимова: 31 год | Козаки - Жена Ивана [5] |
07 | Дедик Никифор Иванов: 9 лет | Козаки - Сын Ивана [5] |
08 | Дедик Варвара Иванова: 6 лет | Козаки - Дочь Ивана [5] |
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- Индексация данных проведена Никитой Харченко
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