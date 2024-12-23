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Масло Даниил Семионов

Из справочника
Исповедная Роспись с.Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
ФИО
Масло Даниил Семионов
Пол
муж
Возраст (лет)
2
Год рождения вычисленный
1840
Родственная связь
Сын Семиона [7]
Номер семьи
84
Номер в семье
9
Сословие
Козаки
Дата переписи
1842
Губерния
Полтавская
Уезд
Пирятинский
Волость
Антоновская
Место
с. Антоновка
Место события
с. Антоновка, Антоновская вол., Пирятинский у., Полтавская губ.
Архивный код
ГАПО (Полтава): ф.801, оп.1, д.4390, лист: 17 об.
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с. Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
Номер семьи: 84
01 | Масло Тарас Космин: 51 год | Козаки - Глава |
02 | Масло Агафия Яковлева: 48 лет | Козаки - Жена главы [1] |
03 | Масло Елисавета Тарасова: 23 года | Козаки - Дочь главы [1] |
04 | Масло Петр Тарасов: 19 лет | Козаки - Сын главы [1] |
05 | Масло Анна Тарасова: 14 лет | Козаки - Дочь главы [1] |
06 | Масло Стефанида Тарасова: 11 лет | Козаки - Дочь главы [1] |
07 | Масло Семион Тарасов: 22 года | Козаки - Сын главы [1] |
08 | Масло Анна Яковлева: 21 год | Козаки - Жена Семиона [7] |
09 | Масло Даниил Семионов: 2 года | Козаки - Сын Семиона [7] |
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Индексация данных проведена Никитой Харченко

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