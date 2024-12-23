Масло Ефросиния Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМасло Ефросиния Петрова

Масло Ефросиния Петрова

Из справочника
Исповедная Роспись с.Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
ФИО
Масло Ефросиния Петрова
Пол
жен
Возраст (лет)
16
Год рождения вычисленный
1826
Родственная связь
Дочь главы [1]
Номер семьи
83а
Номер в семье
3
Сословие
Козаки
Дата переписи
1842
Губерния
Полтавская
Уезд
Пирятинский
Волость
Антоновская
Место
с. Антоновка
Место события
с. Антоновка, Антоновская вол., Пирятинский у., Полтавская губ.
Архивный код
ГАПО (Полтава): ф.801, оп.1, д.4390, лист: 17 об.
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с. Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
Номер семьи: 83а
01 | Масло Петр Алексеев: 35 лет | Козаки - Глава |
02 | Масло Мария Пантелимонова: 32 года | Козаки - Жена главы [1] |
03 | Масло Ефросиния Петрова: 16 лет | Козаки - Дочь главы [1] |
04 | Масло Пелагия Петрова: 14 лет | Козаки - Дочь главы [1] |
05 | Масло Максим Петров: 7 лет | Козаки - Сын главы [1] |
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.