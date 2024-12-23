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Масло Яков Кондратов

Из справочника
Исповедная Роспись с.Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
ФИО
Масло Яков Кондратов
Пол
муж
Возраст (лет)
11
Год рождения вычисленный
1831
Родственная связь
Сын главы [1]
Номер семьи
82
Номер в семье
3
Сословие
Козаки
Дата переписи
1842
Губерния
Полтавская
Уезд
Пирятинский
Волость
Антоновская
Место
с. Антоновка
Место события
с. Антоновка, Антоновская вол., Пирятинский у., Полтавская губ.
Архивный код
ГАПО (Полтава): ф.801, оп.1, д.4390, лист: 17
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с. Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
Номер семьи: 82
01 | Масло Кондрат Петров: 31 год | Козаки - глава |
02 | Масло Ирина Андреева: 29 лет | Козаки - Жена главы [1] |
03 | Масло Яков Кондратов: 11 лет | Козаки - Сын главы [1] |
04 | Масло Матрона Кондратова: 8 лет | Козаки - Дочь главы [1] |
05 | Масло Стефан Кондратов: 3 года | Козаки - Сын главы [1] |
06 | Масло Екатерина Кондратова: 1 год | Козаки - Дочь главы [1] |
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко

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